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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشعب الديمقراطى: الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصري

الانتخابات
الانتخابات

أكد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بالدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا يعطى أثرا كبيرا لدى المواطنين بأن أصواتهم مؤمنة، في الصندوق.

 

وقال خالد فؤاد، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أن خضوع الانتخابات الرئاسية للإشراف القضائي الكامل لها ضمانة دستورية وقانونية للشعب المصرى، مؤكدا أن مصر ترسخ مجدها ومكانها في العالم كدولة حرة ديمقراطية ذات سيادة تحكمها نصوص الدستور والقانون.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أنه لأول مرة الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بإعطاء هذا الزخم للعملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار خالد فؤاد مصر الدستور القانون

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