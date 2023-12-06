لتوعية الطلاب.. شاهد نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية داخل إحدى المدارس بالإسكندرية

شهدت مدرسة نبوية موسى النموذجية الاعدادية للبنات بمحافظة الاسكندرية ، تطبيق نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنمية روح الولاء والانتماء والمشاركة الإيجابية وتوضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء الانتخابات الرئاسية، وفى اطار توجيهات مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية.

شاركت في نموذج المحاكاة طالبات المدرسة ، كما قدموا اسكتش صغيرا عن التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما تمت التوعية والتعريف بكيفية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية حتى يصبح التصويت صحيحا ، مع التشديد على ضرورة طي البطاقة الإنتخابية ووضعها في صندوق الاقتراع، ووضع الاصبع في الحبر السري.

ويهدف نموذج المحاكاة إلى توضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها فى الداخل يوم الأحد ١٠ ديسمبر الجاري ، بالإضافة إلى تدريب المواطنين على كيفية اختيار المرشح فى هذه الانتخابات بطريقة صحيحة.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا عاجلاً بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية، وتم تجهيز هذه المدارس على الوجه المطلوب بكافة المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتم توفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت في مدارس اللجان الانتخابية، لتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات الرئاسية، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

وفي هذا الصدد، أرسلت وزارة التربية والتعليم للمديريات، عددا من القرارات العاجلة مشددة على ضرورة تنفيذها، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

حضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات.

تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية - الخاصة - الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه حرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات السابق ذكرها والواردة للمديريات ، اعتبارا من تاريخ صدوره، مشددة على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية

نموذج محاكاة للإنتخابات الرئاسية