محافظ البحر الأحمر: أسعار السلع منضبطة والسكر بـ 27 جنيها

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هناك تواصل تام مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعد تعرض مدينة مرسى علم إلى سيول أمس، وتم التعامل معه، وحتى الآن لم يصل المحافظة أي شيء حول وجود سيول جديدة.

تفاصيل أسعار السلع في البحر الأحمر

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن السياحة في البحر الأحمر في توقيت رأس السنة تقل ولا تزيد مثلما يعتقد البعض، إذ أن السائحين يفضلون أن تكون ليلة رأس السنة في بلادهم، الا أنه يتم تعويض الأمر من خلال السياحة الداخلية.

وتابع، أنه بداية من يوم 25 ديسمبر تكون هناك حفلات بشكل مستمر في الفنادق المختلفة، ومستمرة حتى الأسبوع الأول من شهر يناير، موضحا أن الأسعار منضبطة في محافظة البحر الأحمر وسعر كيلو السكر بـ 27 جنيه في المحلات والسلاسل الضخمة.

وأشار إلى أن ملف الأسعار مسيطر عليه إلى حد كبير داخل المحافظة في الفترة الحالية.