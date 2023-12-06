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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: السيسي لديه شعبية كاسحة في المحافظات

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن حزب مستقبل وطن دشن أكبر مؤتمر جماهيري من أجل دعم المرشح عبد الفتاح السيسي من خلال الصالة المغطاة، باعتباره الحزب الأكبر في مصر، واعتباره أكبر حزب جمهوري، موضحا أن الحزب يعمل في كل أنحاء الجمهورية. 

أحمد موسى يتحدث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المرشح عبد الفتاح السيسي يمتلك شعبية كاسحة في كافة المحافظات المختلفة، وتم التجول في النجوع والقرى والمدن بمسيرات من أجل دعمهز  

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن حزب مستقبل وطن يعمل مبكرا وكنت أول من تحدث عن الحزب قبل أن يخرج للنور في أثناء 2013 عقب ثورة يونيو، وعقدت لقاء من 2 من شباب الحزب على الهواء؛ لعرض رؤى ومخطط الحزب. 

أحمد موسى السيسي الانتخابات الرئاسية برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد حزب مستقبل وطن

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