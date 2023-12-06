كسر بالأنف وكدمات في الجسم.. أم تستغيث لرؤية أولادها: كنت بتعرض للضرب

أكدت ياسمين، السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، بعد أن قام طليقها بأخذهم منها، أنه تم انفصالها رسميا عن زوجها بعد زواج دام لمدة 17 عاما، مشيرة إلى أن المشاكل بدأت بعد شهرين فقط من الزواج.

وقالت ياسمين، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه كنت أتعرض للضرب، حتى أنه نتيجة هذا الضرب تعرضت للكسر في الأنف وكدمات متعددة في الجسم'.

العودة بعد إجراء صُلح

وتابعت السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، بعد أن قام طليقها بأخذهم منها، أن أنها تزوجت عن عمر 18 عاما، وكان نتيجة هذا الزواج أنه لديها 3 أطفال؛ عبد الرحمن ومحمد وكريم، وانتقلت للسكن في مدينة مطروح مع زوجها، ولكن المشاكل سيطرت على العلاقة بعد شهرين فقط، وتم الانفصال وقتها والعودة بعد إجراء صُلح.