عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كسر بالأنف وكدمات في الجسم.. أم تستغيث لرؤية أولادها: كنت بتعرض للضرب

ياسمين، السيدة التي
ياسمين، السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها

أكدت ياسمين، السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، بعد أن قام طليقها بأخذهم منها، أنه تم انفصالها رسميا عن زوجها بعد زواج دام لمدة 17 عاما، مشيرة إلى أن المشاكل بدأت بعد شهرين فقط من الزواج.

 

وقالت ياسمين، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه كنت أتعرض للضرب، حتى أنه نتيجة هذا الضرب تعرضت للكسر في الأنف وكدمات متعددة في الجسم'.

 

العودة بعد إجراء صُلح

وتابعت  السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، بعد أن قام طليقها بأخذهم منها، أن أنها تزوجت عن عمر 18 عاما، وكان نتيجة هذا الزواج أنه لديها 3 أطفال؛ عبد الرحمن ومحمد وكريم، وانتقلت للسكن في مدينة مطروح مع زوجها، ولكن المشاكل سيطرت على العلاقة بعد شهرين فقط، وتم الانفصال وقتها والعودة بعد إجراء صُلح.

رؤية اولاد انفصال زواج نهال طايل برنامج “تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

ترشيحاتنا

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

انتشال 10 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمربع سكني وسط قطاع غزة

التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أبوالعينين: لابد من وجود اتفاقية ملزمة لكل الدول للوفاء بالتزاماتها بشأن التغيرات المناخية

النشرة الدينية| تحصينات تبعد عنك معاصي الخلوات.. وعبادة سهلة يومية تغفر ذنوبك كلها

دولة أوربية تمنع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول أراضيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

بالشورت والتوب.. كارول سماحة بإطلالة عصرية تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ