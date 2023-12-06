فهمني إنه أخد العيال معاه مطروح.. أم تروي مأساتها بعد حرمانها من أولادها

أكدت ياسمين، السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، بعد أن قام طليقها بأخذهم منها، أنه اتخذت قرار الانفصال بسبب أن زوجي، كان يرفض أن يدفع مصاريف دروس الأولاد، مشيرا إلى أنه كنت ألجأ لوالدتي واطلب منها فلوس من معاشها عشان أصرف على أولادي".

وقالت ياسمين، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه عندما كنت أطلب من زوجي فلوس كان يرفض ويقوم بضربي في بعض الأوقات'، معلقة كان شغال سواق وبيسيبنا ويروح يشتغل في مطروح وبيخلينا نروح نقعد مع والده في طنطا'.

أخد العيال معاه في مطروح

وتابعت السيدة التي تستغيث لرؤية اولادها، بعد أن قام طليقها بأخذهم منها، أنه مع استمرار المشاكل 3 سنوات متتالية؛ رفعت قضية خلع وتم طلاقي في 2021'، معلقة “وافقت أسيب أولادي لطليقي عشان المدارس، لأنه كان مفهمني أنه أخد العيال معاه في مطروح”.



