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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. علامات لو ظهرت علي ابنك ستكون مؤشر لإدمانه الألعاب الإلكترونية

اضرار الأجهزة الإلكترونية
اضرار الأجهزة الإلكترونية على الاطفال

يعاني الكثير من الآباء أن معظم الأطفال كبار وصغار يقضون ساعات طويلة أمام الأجهزة الذكية،حيث احد أكثر الشكاوى الشائعة اضرار الاجهزة الالكترونية على الاطفال،في جميع الأسر مما يؤدي إلى تلف شديد في الدماغ للأطفال، وخاصة الأطفال الذين ما زالوا في مرحلة النمو.


كما زاد استخدام الهواتف المحمولة بشكل كبير، وهو ما يرتبط بمزيد من المشكلات السلوكية، وفرط النشاط، وقلة الانتباه والتركيز في منطقة العمل، وعدم القدرة على تتبع العلاقات الأسرية، ووصل الإفراط في تعلق الأطفال بهذه الأجهزة لتصنيفها إلى إدمان، انطلاقاً من هنا، قدمت أخصائية التربية رضوى حسين مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس” على شاشة “سي بي سي سفرة” العلامات التي عليكِ الانتباه لها لإدراك أن طفلك على وشك إدمان هذه الأجهزة، وكيف علاج ذلك.

 

أضرار الأجهزة الإلكترونية على الأطفال:

الانسحاب الكامل من العالم الاجتماعي والاكتفاء بالعالم بالافتراضي
التهابات ومشاكل في أوتار أصابع اليد وخاصة الإبهام

زيادة ملحوظة في وزن الجسم نتيجة عدم الحركة

اضطراب في الرؤية وصداع طوال الوقت والشعور بالغثيان

عدم الرغبة في الدراسة،الزهد في المذاكرة  أو الذهاب إلى المدرسة.

دخول الشخص في نوبات غضب متكررة واكتئاب.
التعلق بالأجهزة الإلكترونية وعدم الرغبة في اللعب مع الآخرين.

عدم رغبة الطفل في الخروج للأماكن المفتوحة وخلق الحجج والأعذار طوال الوقت للبقاء في عالمه الافتراضي.

حذرت العديد من الدراسات العلمية من تأثير استخدام الأجهزة الذكية والأجهزة على سلوك الأطفال. وما يؤدي إليه هذا هو الشعور بفرط النشاط واللامبالاة، خاصة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام.
كما  يؤثر على صحة العين والإجهاد وبعض المشاكل، بما في ذلك قصر النظر.
ممارسة الألعاب الإلكترونية لفترة طويلة يؤدي إلى السمنة الناتجة عن الخمول.
التعرض للإشعاع من الأجهزة الذكية أثناء ممارسة الألعاب يسبب الأرق واضطرابات النوم.

يؤدي الجلوس بشكل غير صحيح أيضًا إلى مشاكل في العمود الفقري وألم في الكتفين والرقبة ومفاصل اليد.
تؤثر ممارسة هذه الألعاب بشكل مفرط على النجاح الأكاديمي من خلال التسبب في نقص الانتباه والتركيز عند الأطفال.
الإحساس بالصداع النصفي من أهم المشاكل التي تصيب الأطفال نتيجة الألعاب الإلكترونية.

كما يزيد من الميول العدوانية للطفل. تدور معظم الألعاب الإلكترونية حول العنف واستخدام الأسلحة والقتال في فنون الدفاع عن النفس المختلفة.

علاج إدمان استخدام الإلكترونيات:

تحديد أوقات معينة من اليوم لاستخدام الإلكترونيات، سواء استخدام الهاتف ، أو استخدام الألعاب الإلكترونية.

المتابعة للأطفال أثناء تفاعلهم مع تلك الألعاب
توفير بدائل أخرى لشغل أوقات الفراغ تكون إبداعية وقابلة للتحقيق.

التواصل والحوار مع الأولاد والبنات ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها معهم

ونصحت أخصائية التربية رضوى حسين بعدم شراء أجهزة ألعاب إلكترونية للأطفال دون 3 سنوات، وأن لكل سن اللعبة المناسبة له.

الأجهزة الإلكترونية الدماغ الاطفال النمو الأجهزة الذكية

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