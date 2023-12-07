نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تتعمد استهدافنا

قال عمر نزال، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن استهداف الصحفيين خلال العدوان الإسرائيلي قطاع غزة كان متعمدا..فهم يقوموا بعملية اغتيال ممنهجة للصحفيين في غزة.

أضاف “عمر نزال” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن إسرائيل قتلت مايقارب من 75 صحفي خلال 60 يوما فقط من العدوان، أي أنها قتلت ثلاثة أضعاف ما قُتل حول العالم من صحفيين أثناء تغطيات الحروب، خلال 60 يوما فقط.



وأكمل: الاحتلال يرغب في منع الحقيقة، حيث يقوم الاحتلال الآن بتسطير رواية الكذب والتضليل، متابعا: الاحتلال الإسرائيلي يحرم كل الصحفيين من العمل من منازلهم أو مكاتبهم.



وأوضح أن هناك 1500 صحفي في غزة جميعهم لا يمارسون عملهم من منازلهم أو مكاتبهم ويمارسون العمل من مكاتب الإيواء والمستشفيات، وعندما يأخذ أي صحفي قسط من الراحة يتم قصفه.



وشدد على أن ما يحدث للصحفيين عمليات اغتيال ممنهجة، فالاحتلال لا يميز بين جنسية للصحفيين في قطاع غزة.

