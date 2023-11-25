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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح البري| تفاصيل

ادخال المساعدات الي
ادخال المساعدات الي قطاع غزة من معبر رفح

استمر تدفق المساعدات الغذائية والإغاثية الأساسية إلى قطاع غز عن طريق  معبر رفح  البري شمال سيناء،  بين مصر وقطاع غزة، حيث فتح المعبر  أبوابه  لليوم الثاني للهدنة ،  أمام حركة دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود لقطاع غزة، واستقبال المصابين والمرضى والأجانب الخارجين من غزة .

 

196 شاحنة:


وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء،  أن  طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت   امس الجمعة  196 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح،  محملة بالمساعدات الإنسانية. تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وادوية.

 

كما تم السماح بدخول200شاحنة من معبررفح في تجاه منفذ العوجة قبل دخولها إلى قطاع غزة إلى جانب7شاحنات محملة بالسولار والغاز الذي أحدث انتعاش لدي سكان قطاع غزة 

 

وفي نفس السياق.. تم السماح بدخول61 شاحنة من مناطق الجنوب الى شمال غزة، وهي اكبر كمية تدخل   إلى الشمال، منذ بدء الحرب تحت إشراف الهلال الأحمر الفلسطيني 

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رفح المساعدات معبر غزة الغذائية

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