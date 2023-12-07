عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسقة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نظمنا جولة كبيرة في جميع المحافظات

أميرة هريدي، منسق
أميرة هريدي، منسق عام برنامج حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

قالت أميرة هريدي، منسق عام برنامج حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن قدراتنا المادية لم تكن قوية بشكل كبير، لكننا تواجدنا في عدد كبير من المحافظات وأجرينا جولات كثيرة
 

وأضافت “أميرة هريدي” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، كل جولة كان يقام فيها مؤتمر للحديث مع المواطنين، ومنظمات كثيرة للعمل الأهلي والمدني، متابعة: أجرينا العديد من اللقاءات والمقابلات مع العديد من الجهات داخل المجتمع.


ولفتت إلى أن مشهد التصويت بالخارج كان متميز إلى حد كبير، خاصة في ظل الأجواء الإقليمية شديدة الصعوبة، كما أننا لوحظنا إقبال كبير للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

واسترسلت: أدعو كل الناس وخاصة الكتلة المعارضة أن تشارك في الانتخابات وتصوت للمرشح فريد زهران..متابعة: برنامجنا الانتخابي يتضمن القضايا التي تمس جميع المواطنين 

فريد زهران حملة المرشح الرئاسي فريد زهران التصويت بالخارج انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

ترشيحاتنا

رفض الخروج إعارة..شوبير يفجر مفاجاة بشأن نجم الأهلي

فريق اليد بالزمالك يتوجه إلى الإمارات لمواجهة الأهلي

أسرع طريقة لإصدار جواز سفر مستعجل

مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل إقرار حزمة مساعدات ضخمة لإسرائيل

هشام زعزوع: عام حكم الإخوان كان صعبًا في تاريخ العمل السياحي

ازاي تحافظ على صحة طفلك العقلية من إدمان السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قطعتين.. سعر خرافي لإطلالة أسماء جلال| شاهد

فستان لامع.. سوسن بدر تستعرض جمالها | شاهد

بعد منح عائلتها جائزة نوبل 5 مرات .. لماذا لم تحصل إيف كوري عليها؟

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ