منسقة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نظمنا جولة كبيرة في جميع المحافظات

قالت أميرة هريدي، منسق عام برنامج حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن قدراتنا المادية لم تكن قوية بشكل كبير، لكننا تواجدنا في عدد كبير من المحافظات وأجرينا جولات كثيرة



وأضافت “أميرة هريدي” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، كل جولة كان يقام فيها مؤتمر للحديث مع المواطنين، ومنظمات كثيرة للعمل الأهلي والمدني، متابعة: أجرينا العديد من اللقاءات والمقابلات مع العديد من الجهات داخل المجتمع.



ولفتت إلى أن مشهد التصويت بالخارج كان متميز إلى حد كبير، خاصة في ظل الأجواء الإقليمية شديدة الصعوبة، كما أننا لوحظنا إقبال كبير للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

واسترسلت: أدعو كل الناس وخاصة الكتلة المعارضة أن تشارك في الانتخابات وتصوت للمرشح فريد زهران..متابعة: برنامجنا الانتخابي يتضمن القضايا التي تمس جميع المواطنين