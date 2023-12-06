ممثل حملة فريد زهران : حرصنا على التفاعل مع الشعب وسماع مشكلاته

قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحياة السياسة لا يُفترض أن تكون شيء جامد أو تأييد نفس الفكرة أو المشروع، متابعا:من الممكن يكون في أطر عامة ومصلحة نلتف حولها، ولكن ذلك لا يمنع وجود اختلاف وتنوع.



وأضاف “محمد سالم” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتكون من 26 حزب، من مختلف الاتجاهات، وتضم ممثلين لمرشحي الرئاسة الانتخابية.



وأكمل: الشباب في حملة مرشحهم الرئاسية ليست رقم أو عدد ولكن فاعل أساسي في قيادة الحملة، مؤكدا أن هناك تنوع في الحملة الانتخابية..كما أننا حرصنا على التفاعل مع الشعب وسماع مشكلاته".



واسترسل:"احنا الحملة الوحيدة اللي قيادة الحملة مواطنين مصريين من الطوائف المختلفة..ومعظمهم من الشباب، فهم يمثلون فاعل أساسي داخل الحملة".



