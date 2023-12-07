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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

صدى البلد

علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على تدخل روي فيتوريا في حل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة بشأن غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا، والتي تسببت في إيقاف القيد للنادي مؤخرًا.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "المفروض الا نقحم مدرب منتخب مصر في هذه الأزمات، وهو يعمل بشكل جيد ويذهب لتدريبات الناشئين والشباب ويخطط لمستقبل الكرة المصرية جيدًا، وما أعلمه أن فينجادا هو من تدخل في هذا الموضوع ويرتبط بعلاقات مع الأندية البرتغالية، ولا أعرف حقيقة تدخل فيتوريا من الأساس في هذه المشكلة، والمدرب فقط يعمل لصالح المنتخب المصري".

أضاف: "فيتوريا يعمل بجدية لصالح منتخب مصر ويركز على كل التفاصيل وسبق وطلب تواجد حجازي والونش في معسكر الإمارات، والآن نحم مقبلين على بطولة أمم إفريقيا، والمدرب لا يقبل التدخلات في عمله وهو من أصحاب الشخصية القوية وهادئ للغاية، وأعضاء مجلس الإدارة لا يتدخلون في عمله بمن فيهم حازم إمام المشرف العام على المنتخب".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يستقر على مدير فني للجبلاية، مؤكدا أنه لابد من وجود مدير فني أو مدير تطوير، ولا استطيع الكشف عن أي شئ قبل قرار مجلس الإدارة، وغالبا سيكون مصري.

وتابع: "ارسلنا خطابات للأندية للتأكيد على مواعيد كأس الرابطة، ولم يتقدم اي نادٍ باعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، ولن نجبر أي فريق على التواجد، وكأس مصر نخاطب كل الأندية من الدرجة الأولى للرابعة وهناك أندية لا تشارك ولا تتعرض لعقوبات".

وواصل: "تم تحديد مواعيد كأس السوبر للأبطال ولم يتم طرح أي شئ بشأن تغيير مواعيد البطولات".

وزاد: "لم نحدد أي مواعيد لمباراة منتخب مصر الودية في معسكر يناير المقبل قبل امم إفريقيا، وروي فيتوريا لم يحدد الطرف الثاني الذي يريد مواجهته قبل السفر إلى كوت ديفوار، وبالتأكيد يتم طرح بعض المنتخبات، وفيتوريا سوف يحسم قراره في النهاية".

وأتم: "المنتخب الأوليمبي من بداية وجود روجيرو ميكالي المدير الفني وهو يعمل بشكل جيد، وكنا حريصين على توفير فراغات في جدول الدوري، وكان يختار بعض اللاعبين من أندية معينة، والمعسكر السابق كان هناك اتفاق مع منتخب امريكا ولكن بعد الاحداث الأخيرة في فلسطين، اعتذروا عن خوض اللقاء الودي.. والأجندة القادمة سوف يكون هناك مواجهات ودية، وهناك بعض الأسماء كانت لا تشارك في المباريات قبل قدومه، والآن أغلب الأندية أصبحت تعتمد على اللاعبين الذين ضمهم ميكالي".

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عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة


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