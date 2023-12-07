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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على الفئات المستفيدة من التخفيضات على تذاكر القطارات

صدى البلد

أعلنت هيئة السكة الحديد، في تقرير رسمي ، نسب التخفيضات والامتيازات الممنوحة على تذاكر القطارات بكافة أنواعها المكيفة والمميزة سواء للجمهور العادى أو الفئات المختلفة من المجتمع، وتراوحت نسب التخفيض التي تمنحها الهيئة على التذاكر بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة.

خصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجود تخفيض بنسبة 50% على تذاكر القطارات العادية والمكيفة لـ الأطفال من 5  حتى 10 سنوات، وخصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات.

كما أعلنت الهيئة، تخفيضات على أسعار تذاكر بعض  القطارات بنسبة 50%، لـ الركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.

تسهيل الإجراءات الخاصة بجمهور الركاب

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، في بيان، إن تخفيضات اشتراكات العاملين بالدولة تصل إلى 70% فيما تصل التخفيضات على اشتراكات الطلبة إلى 97%.

كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن ذوي الهمم وفاقدي البصر لديهم خصم يصل إلى 50%.

وكان كامل الوزير، وزير النقل، وجه بتسهيل الإجراءات الخاصة بمختلف الفئات من جمهور الركاب، وخاصة ذوي الهمم، في صرف تذاكر لهم ولمرافقيهم، إذ يتم إتاحة تخفيض 50% لذوي الهمم ومرافقيهم على قطارات السكة الحديد.

وأوضحت وزارة النقل، فى بيان، أن الوزير شدد على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات في شبابيك التذاكر وداخل القطارات، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية، ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية، إذ تحرص الهيئة على تقديم العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع. 

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تعرف على الفئات المستفيدة من التخفيضات على تذاكر القطارات

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