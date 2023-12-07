مهيب عبد الهادي يكشف عن موقف الزمالك من رحيل عبد المنصف

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، عن رحيل محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك.

وقال: “محمد عبد المنصف مكمل في الزمالك وانظروا لمستوى عواد وعدم استقباله آهداف مؤخراً”.

وتلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.