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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 1699 محضرا تموينيا بدمياط

محضر تموينى
محضر تموينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط  عن تحرير (١٦٩٩) محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال شهر نوفمبر الماضي.

حيث تم تحرير  (١٨٦) محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز و عدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص .

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير (١٥١٣) محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار،وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بسحب ١٨ عينة غذائية و١٥ عينة غير غذائية و ٣٨ عينة من الدقيق والنخالة والقمح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.

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