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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرق متنقلة لتقديم الخدمات الصحية في دمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

قامت الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة بمديرية الصحة بدمياط، بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الإصابة بأورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم للعاملين بديوان مديرية الشئون الصحية.

وذلك طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد والدكتورة دينا ابو صير مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات بالمديرية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بدمياط لنشر الوعي المجتمعي بخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة ووصول خدماتها لمستحقيها من الفئات العمرية المستهدفة.

دمياط الخدمات الصحي الجهود المبذوله الأمراض المزمنة الدكتور خالد عبد الغفار السيد عبد الجواد الرعاية الأساسية

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