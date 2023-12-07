مرحلة فارقة| الهيئة العامة للاستعلامات: الجهات المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

وتابع : انتخابات 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية و انتخابات 2024 أتت بعد عام ونصف العام من حوار

وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية و الحوار الوطني خلق مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية .

وتابعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: الجهات المصرية وفي مقدمتها الإعلام سعت لخلق مناخ من التنافسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الأيام الثلاثة

جاء مُشرفًا ويليق بالاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد .