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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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هيئة الاستعلامات: مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء لعودة الهدنة بغزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن  مصر تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعا في قطاع غزة ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات : مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار.

 

وأضاف:" مصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها، وتفتح مصر معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع.. وأية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي".

 

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات : منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، وتم استقبال 682 مصابا وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من قطاع غزة .

 

وأكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:"مصر تدين سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتؤكد مصر رفضها للممارسات الإجرامية للاحتلال بقصفه وقتله وجرحه عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع 70% منهم أطفال ونساء".

 

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" الاحتلال يستهدف بشكل متعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، كما ترفض  مصر سياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع ولمحاولات تهجير سكانه نحو سيناء أو الدفع إليه.

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