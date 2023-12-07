بشأن قضايا غزة|وزير الخارجية يعقد لقاءً مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية

أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد اليوم لقاءً مع مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية.

وسيناقش وزير الخارجية القضايا حول غزة والمواقف والرؤى المصرية لاحتواء مختلف جوانب الأزمة، والتحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة وتحقيق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الأطار، صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى أمس، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وذلك للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها، انطلاقاً من حرص ومسئولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.



وذكر المتحدث الرسمي، أن شكري والأمين العام للأمم المتحدة بحثا بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة، حيث تمَّ تأكيد ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار حقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن شكري تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية، وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة، والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وتعزيز إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.

في سياق متصل، أعرب شكري عن تقديره للدور الهام الذي يتبناه الأمين العام للأمم المتحدة في تعاطيه مع الأزمة وتداعياتها، مؤكداً حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية السافرة.

من جانبه، ثمَّن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة، وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها في القطاع في أسرع وقت.