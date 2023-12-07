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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع وزير الموارد المائية عدداً من الملفات الهامة

صدى البلد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، في مستهل زيارته لبني سويف ، اليوم، والتي بدأها بتفقد مبنى ديوان عام مديرية الري ، وذلك ضمن برنامج جولات الوزير  الميدانية للمحافظات ، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري  .
وكان في استقبال الوزير والمحافظ كل من :وكيل الوزارة المهندس نصر بركات وعدد من قيادات المديرية ومديري الإدارات العامة ( توسع بني سويف، حماية النيل، الري الري، التوجيه المائي) وغيرها من الإدارات والهيئات المركزية بالمديرية

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وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوزير عدداً من الملفات الحيوية والهامة،  شملت متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور، وبحيرات التهدئة والترسيب وأعمال الحماية من مخاطر السيول ، بجانب متابعة منظومة العمل بمديرية وأقسامها وإداراتها وهيكلها التنظيمي

كما تم بحث واستعراض الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالقطاع ، في مجالات  تأهيل المساقى وإنشاء وإحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية وتطوير ورفع كفاءة المغذيات، وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة السدة الشتوية، وتنفيذ أنظمة الري الحديث وخطة العمل في مواجهة التعديات

 

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