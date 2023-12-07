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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتـ.ل 3 جنود إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع في غزة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 4 في استهداف بصاروخ مضاد للدروع في غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الخميس، عن استهداف تحشدات قوات الأسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.
ودمرت كتائب القسام غرف قيادة الإسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدىمن عيار 114ملم.

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 ودمرت القسام دبابة ميركافا صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بعبوة العمل الفدائي.

ومنذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل فيقطاع غزة.

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