بصاروخ مضاد للدروع.. استهداف مركبة "صهيونية" في مستوطنة متات وسقوط إصابات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، إن صاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان أصاب مركبة "صهيونية" فيمستوطنة متات وسقوط إصابات.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم الخميس، استهداف تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوريشمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

كما استهدفت دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.

وقالت القسام في بيان: "قبل قليل تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بينقتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خان يونس".