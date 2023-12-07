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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة .. نتنياهو يهدد حزب الله

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حزب الله إذا اختار بدء حرب شاملة، فعندئذ سيتسبب في تحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: “إذا اختار حزب الله بدء حرب شاملة، فعندئذ سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، غير البعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس".

جاءت تصريحات نتنياهو، خلا إجراء تقييم للوضع في الشمال مع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وأمس، أعلن نتنياهو، أن قوات الكيان الصهيوني تحاصر منزل قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

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وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو "إنه يمكنه الهروب، لكنها مسألة وقت فقط حتى نقبض عليه".

وفي وقت سابق، قال مسئول أمني كبير في إسرائيل، إن اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار سيؤدي إلى تغيير في صيغة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

الاحتلال الاسرائيلي حزب الله نتنياهو غزة

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