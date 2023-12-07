عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القصف الإسرائيلي الفاشل على غزة.. كاتب أمريكي: العقاب الجماعي لن يهزم حماس

صدى البلد

ناقش روبرت بيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاجو، من خلال تحليل له الإستراتيجية التي تنتهجها قوات الإحتلال في عملياتها في قطاع غزة والتي خلص إلي كونها معيبة وفاشلة. 

 

أكد الكاتب في مقاله المنشور في مجلة فورين أفيرز، أن حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة، والتي تصل لكونها عقاب جماعي لن تهزم حماس.

 

أكد أن إسرائيل نشرت 40 ألف جندي ونفذت قصفاً مكثفاً على شمال غزة، مما أدى إلى تهجير ما يقرب من مليوني شخص وسقوط أكثر من 15 ألف ضحية بين المدنيين. وعلى الرغم من الادعاءات باستهداف حماس فقط، فإن الطبيعة العشوائية للهجوم تثير المخاوف بشأن الدوافع الحقيقية وراء العملية. 

 

يظل هدف الإحتلال وفقا لما نشره الكاتب بعيد المنال، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كفاءة إسرائيل والتداعيات المحتملة لأفعالها.

وأكد الكاتب أن الدمار المستمر، الذي يوصف بأنه عمل واسع النطاق من أعمال العقاب الجماعي ضد المدنيين، لم يحقق أهدافه المقصودة.

 لقد فشل القصف العشوائي في ردع الدعم لحماس، بل أدى في الواقع إلى تفاقم الاستياء الفلسطيني.

 وعلاوة على ذلك، أثبتت محاولة تفكيك حماس عدم جدواها، مع احتمال ظهور هذه الجماعة أقوى من ذي قبل.

 

من خلال المقارنة مع الإخفاقات التاريخية لحملات القصف واسعة النطاق، يرى المقال أنه كان على إسرائيل أن تختار توجيه ضربات جراحية ضد قادة حماس بدلاً من القصف العشوائي. ويؤكد المؤلف أن العقوبات المدنية الجماعية نادراً ما تؤثر على السكان أو تضعف الكيانات المستهدفة.

 

ينتقد المقال الحملة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا أنها لم تقلل بشكل كبير من البنية التحتية العسكرية لحماس. وعلى الرغم من الخسائر البشرية، بما في ذلك 5000 من مقاتلي حماس، إلا أن قدرة المنظمة على إعادة تجميع صفوفها لا تزال قائمة، وربما تؤدي الخسائر في صفوف المدنيين إلى تغذية عمليات التجنيد لصالح حماس.

 

يقترح المقال نهجًا سياسيًا يدعو إلى تحرك أحادي الجانب وهادف نحو حل الدولتين. وهذا، إلى جانب العمليات العسكرية الموجهة ضد قادة حماس، من الممكن أن يقدم بديلاً قابلاً للتطبيق.

 

يخلص المؤلف إلى أن استراتيجية إسرائيل الحالية تأتي بنتائج عكسية، وتحث على تغيير النهج لمنع المزيد من التصعيد والتحرك نحو طريق لتحقيق السلام الدائم. ويؤكد المقال على أهمية الخطاب العام، ويدعو إلى إعادة تقييم سلوك إسرائيل في غزة واستكشاف بدائل أكثر ذكاءً لأمن البلاد على المدى الطويل.

روبرت بيب قوات الاحتلال قطاع غزة معيبة وفاشلة حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في مصر

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

ترشيحاتنا

حزب الله يوجه ضربات قوية لمواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

دعاء للزوجة المتوفاة.. عنوان الوفاء للمرأة بعد موتها

أجبروهم على خلع ملابسهم.. انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.. صور

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد التفاصيل

صنع في مصر| الشركة العربية العالمية للبصريات تبهر الحضور في معرض إيديكس بأنظمة إدارة النيران الجديدة ومنظومة الجندي المقاتل المطورة

القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ