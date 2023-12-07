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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك .. اعرف الفئات المُستحقة

سيارات ذوي الاحتياجات
سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

تسعي الحكومة إلي تقدم كافة خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة بكل سهول ويسر من بينها إمكانية  الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

يسعي الكثيرون من ذوي الهمم إلي معرفة خطوات وشروط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك  فضلاً عن طريقة حجز الكشف الطبي اللازم الحصول علي السيارة .

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شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة

وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في راغب الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون مصري الجنسية من الطرفين.

- كما يشترط يجب ألا تزيد السعة اللترية عن 1600cc.

- وتشمل الشروط أنه لابد أن تكون السيارة باسم صاحب الإعاقة.

- كما  يجب أن تكون مواصفات السيارة مطابقة تماما لحالة الإعاقة وفق قانون الكومسيون الطبي الصادر عبر وزارة التضامن الإجتماعي.

- و يحظر بيع أو إيجار السيارة إلا بعد مرور 5 أعوام من تاريخ استلامها.

- يتم تقديم تقرير يذكر فيه عدة معلومات عن الإعاقة منها نسبة الإعاقة، مكان الإصابة، تحديد مدي احتياج المعاق للسيارة حسب إعاقته، نوع التجهيزات الواجب تواجدها بالسيارة حسب حالة المعاق الصحية.

- كما تتضمن الشروط يتم تقديم تقرير اجتماعي من الشؤون الاجتماعية، يوضح فيه قدرة الشخص المعاق على الإنفاق على مستلزمات السيارة.

المستندات المطلوبة للتقديم على سيارة المعاقين

- يلزم تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.

- وأيضا يتم تقديم صورة من أصل رخصة القيادة.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة تقديم التقارير الطبية لتشخيص حالة الإعاقة.

الفئات التي تستحق سيارات المعاقين

وتشمل الحالات التي يمكنها الحصول على سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة معفاة من الجمارك تشمل مايلي :  

-  ذوي الإعاقة في أحد اليدين أو كلاهما : مثل بتر أسفل الكوع واستخدام ذراع صناعي للتحكم في اليد وهكذا.

- الفئات التي يمكنها الحصول علي سيارة معفاة من الجمارك تشمل أصحاب الإعاقة في الأطراف السفلية القدمين : مثل وجود  بتر لجزء في القدم أو بعض التشوهات في الرجلين، أو وجود شلل نصفي أصبح لا يتحكم بإحدى القدمين.

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حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول علي سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة

ويتم حجز مواعيد الكشف الطبي من خلال مجموعة من الخطوات من أجل الحصول علي سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة حيث أتاحت وزارة الصحة حجز الكشف الطبى للسيارات المعفاة من الجمارك يوميا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بأيام العمل الرسمية.

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