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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات 2024 جديدة تحت 750 ألف جنيه | صور

سيارات 2024 جديدة
سيارات 2024 جديدة تحت 750 ألف جنيه | مواصفات وسعر

سوق السيارات المصري يضم الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني؛ بسبب مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من المشاكل التي أثرت على توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار .

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والسيارات الجديدة المتوافرة يبحث عنها اغلب المصريين ومن ضمنها ، ميتسوبيشي اتراج، وبيجو 301، وهيونداي إلنترا اتش دى، وشيرى اريزو 5، وهيونداي اكسنت RB .

1- هيونداي إلنترا HD موديل 2024 :

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2024

تعتمد سيارة هيونداي إلنترا HD  علي محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وبها خزان وقود سعه 53 لتر، وتنتج هيونداي إلنترا قوة تصل الي 121 حصان، وتصل سرعة السيارة الكوري القصوى الي 182 كم/ساعة .ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر.

الفئة الأولي من سيارة إلنترا HD موديل 2024 الكورية تباع بسعر 725 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إلنترا HD موديل 2024 سعرها يصل الي 735 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة إلنترا HD موديل 2024 تتوافر بسعر 750 ألف جنيه .

2- بيجو 301 موديل 2024 السيدان :

مواصفات بيجو 301 موديل 2024 السيدان 

تصل بيجو 301 موديل 2024 السيدان الي سرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 12.1 ثانية، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعة بيجو 301 القصوي الي 188 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر.

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2024 السيدان الفرنسية تباع بسعر 775 ألف جنيه .

3- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

مواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2024

عزم دوران هيونداي اكسنت RB موديل 2024 يصل الي 156 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقود هيونداي اكسنت RB الي 43 لتر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 670 ألف جنيه، والفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر 680 ألف جنيهن والثالثة يصل سعرها الي 695 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي 710 ألف جنيه، والفئة الخامسة سعرها 720 ألف جنيه .

4- شيرى أريزو 5 الصينية موديل 2024 :

مواصفات شيرى اريزو 5 الصينية موديل 2024 

شيرى اريزو 5 الصينية موديل 2024 تصل قوتها الي 114 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ن وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر،  ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر .

سيارة شيرى اريزو 5 الصينية موديل 2024 الفئة الأولي منها تابع بسعر 575 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 620 ألف جنيه، والفئة الثالثة تتوافر بسعر 645 ألف جنيه .

5- ميتسوبيشي اتراج  موديل 2024 اليابانية :

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي اتراج  موديل 2024 اليابانية  من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 76 حصان، وعزم دوران 100 نيوتن/متر .

مواصفات ميتسوبيشي اتراج  موديل 2024 اليابانية

تتواجد سيارة ميتسوبيشي اتراج  موديل 2024 اليابانية داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 670 ألف جنيه .

النترا HD موديل 2024 301 موديل 2024 السيدان اكسنت RB موديل 2024 شيرى اريزو 5 الصينية موديل 2024 اتراج موديل 2024 اليابانية

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