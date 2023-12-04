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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات تويوتا انوفا 2024 بالسعودية

سعر تويوتا انوفا
سعر تويوتا انوفا موديل 2024 بالسعودية

أعلنت شركة تويوتا عن أسعار طرازها الجديد تويوتا انوفا موديل 2024 داخل المملكة العربية السعودية، وتظهر انوفا التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، بالعديد من التكنولوجيات المتطورة والحديثة .

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وتعرض سيارة تويوتا انوفا موديل 2024 بالعديد من الألوان الجديدة منها، أسود لامع مايكا، وبني غامق، ورمادي معدني، وفضي معدني، وأبيض لؤلؤي، وبرونزي معدني، ومعدني غامق .

- مواصفات تويوتا انوفا الـ suv موديل 2024 : 

سعر تويوتا انوفا موديل 2024 بالسعودية

تحتوي سيارة تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024  علي العديد من المميزات المتطورة منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه تدعم ابل كار بلاي ، ومنفذين USB، ومنفذين للشحن USB في الخلف ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات .

بالإضافة لاحتوائها علي مثبت سرعة، ونظام التحكم في وضعيات القيادة ، وبها كاميرا خلفية ، وحساسات خلفية ، ووسائد هوائية، و فرامل مانعه للإنغلاق ABS ، و نظام توزيع الفرامل الإلكتروني EBD ، و نظام تعزيز الفرامل BA ، و نظام الوقوف المؤقت ، و فرامل وقوف كهربائية EPB ، و نظام التحكم بالتوازن VSC ، و نظام تحذير التوقف عند حالات الطوارئ ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات ، و نظام الحماية ضد السرقة .

- أبعاد تويوتا انوفا موديل 2024 :

سعر تويوتا انوفا موديل 2024 بالسعودية

تتوافر سيارة انوفا موديل 2024 داخل السوق السعودي بطول 4760 مم، وعرض 1845 مم، وارتفاع السيارة 1785 مم .
 

- محرك تويوت انوفا موديل 2024 :

تحصل سيارة تويوتا انوفا موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، بجانب محرك كهربائي، ، ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 184 حصان، وعزم أقصي للدوران 188 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 52 لتر، ويمكنها قطع مسافة 23كم/ساعة بـ لتر واحد من الوقود .

 

- سعر تويوتا انوفا موديل 2024 بالسعودية :

مقصورة تويوتا انوفا موديل 2024 بالسعودية

الفئة الأولي من تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024  تباع بسعر 123.165 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024 يصل سعرها الي 132.825 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من تويوتا انوفا الـ SUV موديل 2024 تتوافر بسعر  144.900 ألف ريال سعودي .

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