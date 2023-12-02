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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أكثر سيارات الكروس أوفر الرياضية مبيعاً في السوق المصرية حيث تتوفر بباقة من أقوى التجهيزات، وخيارين من المحركات.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 2,050,000 جنيه     

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية ELEGANCE بقيمة قدرها 2,350,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 2,450,000 جنيه

 

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

تتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

وتأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل ،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

أبعاد وقياسات تويوتا فورتشنر موديل 2023

قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.

اجمالي طول السيارة 4795 مم.

العرض الكلي للسيارة 1855 مم.

الارتفاع الاجمالي 1835 مم.

خزان الوقود بسعة 80 لتر.

تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر موديل 2023 Sport Smart

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