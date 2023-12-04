هيونداي سانتا العائلية تظهر بهذه المواصفات

كشفت شركة هيونداي المتخصصة في صناعة السيارات عن طرازها الجديد هيونداي سانتا الهجين الجديدة، وتظهر هيونداي سانتا حالياً في جيلها الخامس ، وتنتمي سانتا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هيونداي سانتا الهجين الجديدة

- محرك هيونداي سانتا الـ SUV :

مواصفات هيونداي سانتا الهجين الجديدة

تحصل سيارة هيونداي سانتا الهجين الجديدة علي قوتها من محركين الأول يعمل بالبنزين والثاني يعمل بالكهرباء ، وتخرج سانتا قوة مجمعة تصل الي 195 كيلووات، أي ما يعادل 265 حصان ، ويمكنها قطع مدي سير كهربائي يصل الي 60 كم/ساعة .

- مواصفات هيونداي سانتا الهجين الجديدة :

مقصورة هيونداي سانتا الهجين الجديدة

تتوافر سيارة هيونداي سانتا الهجين الجديدة بطول 4.83 متر، ويصل سعه صندوقها الخلفي الي 725 لتر ، وبها مكان للحفظ مزود بالأشعة فوق البنفسجية من اجل تطهير الهاتف الذكي من الجراثيم وغيرها .