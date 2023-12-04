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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي سانتا العائلية تظهر بهذه المواصفات

مواصفات هيونداي سانتا
مواصفات هيونداي سانتا الهجين الجديدة

كشفت شركة هيونداي المتخصصة في صناعة السيارات عن طرازها الجديد  هيونداي سانتا الهجين الجديدة، وتظهر  هيونداي سانتا حالياً في جيلها الخامس ، وتنتمي سانتا  الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هيونداي سانتا الهجين الجديدة

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- محرك هيونداي سانتا الـ SUV :

مواصفات هيونداي سانتا الهجين الجديدة

تحصل سيارة هيونداي سانتا الهجين الجديدة علي قوتها من محركين الأول يعمل بالبنزين والثاني يعمل بالكهرباء ، وتخرج سانتا قوة مجمعة تصل الي 195 كيلووات، أي ما يعادل 265 حصان ، ويمكنها قطع مدي سير كهربائي يصل الي 60 كم/ساعة .

- مواصفات هيونداي سانتا الهجين الجديدة :

مقصورة هيونداي سانتا الهجين الجديدة

                 

تتوافر سيارة هيونداي سانتا الهجين الجديدة بطول 4.83 متر، ويصل سعه صندوقها الخلفي الي 725 لتر ، وبها مكان للحفظ مزود بالأشعة فوق البنفسجية من اجل تطهير الهاتف الذكي من الجراثيم وغيرها .

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