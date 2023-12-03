أسعار هيونداي 2024 الجديدة بالأوفر برايس

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الحديثة موديل 2024 ، ولكن تلك الإصدارات تباع الآن بزيادات سعرية كبيرة، وذلك يعود الي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، والتي كامن منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

1- هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

عزم دوران هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قتها الي 125 حصان، وتصل سرعة هيونداي أكسنت RB الجديدة القصوى الي 185كم/ساعة .

- أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

الفئة الأولي من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 يصل سعرها الي 670 ألف جنيه، بدلا من 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 تباع بسعر 680 ألف جنيه، بدلا من 640 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 سعرها 695 ألف جنيه، بدلا من 655 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 سعرها يصل الي 710 ألف جنيه، بدلا من 670 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 يصل سعرها الي 720 ألف جنيه، بدلا من 680 ألف جنيه .

2- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 :

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024

تتسارع هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، يصل سعه خزان وقودها الي 53 لتر، وتخرج قوة 121 حصان، وعزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

- سعر هيونداي إلنترا اتش دى 2024 الجديد :

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى 2024 تباع الآن بسعر 690 ألف جنيه، بدلا من 640 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 715 ألف جنيه، بدلا من 690 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر 735 ألف جنيه، بدلا من 715 الف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر 750 ألف جنيه، بدلا من 735 ألف جنيه .

3- هيونداي توسان موديل 2023 :

هيونداي توسان موديل 2023

قوة هيونداي توسان موديل 2023 تصل الي 180 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 265 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 54 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي توسان موديل 2023 بالزيادات :

تباع سيارة هيونداي توسان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه، ووصل الآن الي مليون و 100 ألف جنيه .