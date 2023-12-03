زيادة 40 ألف جنيه | أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة 2024

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بالأسواق العالمية بشكل غير مسبوق ، وذلك بسبب مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي عدم توافر جميع الطرازات لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال هذه الفترة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 .

أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 الجديدة

- مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة 2024 بالعديد من المميزات منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للتعديل ، و 4 سماعات، وفتحات AUX وUSB ، ونظام بلوتوث، وشاشة مقاس 7 بوصة، وبها تحكم كهربائي في المرايات، وتكييف .

-وسائل الأمان بـ هيونداي أكسنت RB :

أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 الجديدة

تحتوي سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية للسائق، وحساسات خلفيه للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة ، وأحزمة أمان .

- محرك هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 الجديدة

عزم دوران هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قتها الي 125 حصان، وتصل سرعة هيونداي أكسنت RB الجديدة القصوى الي 185كم/ساعة .

- أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 الجديدة :

أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 يصل سعرها الي 670 ألف جنيه، بدلا من 630 ألف جنيه .

الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 تباع بسعر 680 ألف جنيه، بدلا من 640 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 سعرها 695 ألف جنيه، بدلا من 655 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 سعرها يصل الي 710 ألف جنيه، بدلا من 670 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 يصل سعرها الي 720 ألف جنيه، بدلا من 680 ألف جنيه .