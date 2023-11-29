مواصفات تويوتا ياريس 2024 الجديدة

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الجديدة تويوتا ياريس موديل 2024 ، وتنتمي ياريس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتمتلك تويوتا ياريس العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة ، بالإضافة الي أنها ذات تصميم مميز ومستقل .

مواصفات تويوتا ياريس موديل 2024

- محرك تويوتا ياريس موديل 2024 :

مقصورة مواصفات تويوتا ياريس موديل 2024

تستمد تويوتا ياريس موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 76 كيلووات، أي ما يعادل 91 حصان ، وتحتوي علي محركين كهربائيين .

عند تجميع قوة المحركات تصدر تويوتا ياريس موديل 2024 قوة 85 كيلووات، أي ما يعادل 116 حصان، وبالنسبة الي نسخة سيارة تويوتا ياريس الهايبرد Hybrid 130 ستخرج قوة تصل الي 132 حصان .

مواصفات تويوتا ياريس موديل 2024

تصل تويوتا ياريس موديل 2024 الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 10.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- مواصفات تويوتا ياريس موديل 2024 :

مواصفات تويوتا ياريس موديل 2024

تحتوي سيارة تويوتا ياريس موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة منها ، 5 مقاعد يطل طولهم الي 4.18 متر، وبها جنوط مقاس 18 بوصه، و نظام محدد مسافة الأمان، ونظام التحذير من التصادم، ومساعد الفرامل الاضطراري، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.5 بوصة، وبها نظام المفتاح الرقمي الذكي.