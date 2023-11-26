تويوتا لاند كروزر تحمل مرسيدس مايباخ في شوارع روسيا | فيديو

تعتبر السيارة الرياضة متعددة الاستخدامات تويوتا لاند كروز إحدى أشهر السيارات وأكثرها قوة في العالم وتعتبر من العلامات البارزة للعملاق الياباني تويوتا، حيث تحظى بشعبية كبيرة عالمياً.



وجرى التأكد من كل الصفات التي تميز سيارة تويوتا لاند كروز في روسيا؛ بعد أن تم تصوير طراز 100 Series وهو يحمل سيارة مرسيدس-مايباخ S-Class على سطحها.

وصُنف سقف الفئة 100 من سيارة تويوتا لاند كروزر، بقدرة حمولة تبلغ حوالي 200 كجم (441 رطلاً) مع قضبان السقف المعتمدة.

ولم يهتم مالك سيارة تويوتا لاند كروز بشأن وضع سيارة تزن 10 أضعاف هذا الرقم على سطح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

جاءت السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 بنوعين من المحركات

الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 302 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 409 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر.