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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. جيب كومباس بخصم يصل إلى 70%

صدى البلد

تشتهر العلامة التجارية الشهيرة جيب بإصدارتها المميزة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن أبرزها جيب كومباس، والتي شهدت تخفيضاً كبيرا يصل الى 70%.

جيب كومباس بخصم يصل الى 70%

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

جيب كومباس بخصم يصل الى 70%

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

انتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

جيب كومباس بخصم يصل الى 70%

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة جيب كومباس بخصم 70% “1600 سي سي”

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة جيب كومباس موديل 2023 نحو 8,786 دولار "الفئة الكاملة".

جيب كومباس جيب كومباس الفئة الكاملة الوديعة الدولارية

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