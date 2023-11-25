يعتبر الدخان الأبيض الذي يخرج من أنبوب العادم الخاص بالسيارة نتيجة للتكثيف الطبيعي الذي يتراكم داخل نظام العادم، وهذا الدخان إذا كان رقيقا مثل البخار، فلا داعي للقلق حيث إنه سيختفي بسرعة، ولكن إذا كان الدخان أكثر سمكا فاعرف أن هناك مشكلة في المحرك ويجب زيارة الميكانيكي أو فني صيانة على الفور.

أسباب خروج دخان أبيض من شكمان السيارة

تلف حشوة الرأس، ويعتبر ذلك سببًا مهمًا وشائعًا لخروج الدخان الأبيض من العادم

وجود هواء في نظام التبريد، حيث يمكن أن تتسبب الفقاعات الهوائية داخل نظام التبريد في خروج دخان أبيض كثيف من أنبوب العادم.

الكثير من الزيت داخل المحرك، يمكن أن يخرج دخان أبيض من العادم عند تشغيل المحرك بعد تغيير الزيت إذا تم وضع كمية أكبر من الموصى بها من الشركة المصنعة للسيارة.

حل مشكلة خروج دخان أبيض من شكمان السيارة

إفراغ السيارة من الزيت القديم ووضع زيت جديد.

متابعة أوقات إفراغ الزيت بصورة دورية حتى لا تحدث المشكلة من الأساس.

زيارة مراكز الصيانة بصورة دورية للتأكد من سلامة المحرك وناقل الحركة.

تغيير الشنبر الخاص بالسيارة.