سيارات شبابية مميزة في 2023 بـ700 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الحديثة موديل 2023 ، وتواجده هذه السيارات بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يرجع الي المشاكل التي وأجة قطاع صناعة السيارات العالمي.

وكان من ضمن المشاكل التي وأجة قطاع صناعة السيارات هو عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ولكن هناك إصدارات مختلفة متوافرة بالسوق المصري منها تويوتا رش ، وهيونداي اكسنت RB، وساوايست A5، وشيرى اريزو 5، ورينو سانديرو .

1- رينو سانديرو موديل 2023 :

عزم دوران رينو سانديرو موديل 2023 يصل الي 148 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 176 كم/ساعة .

رينو سانديرو موديل 2023

سعر سيارة رينو سانديرو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 700 ألف جنيه .

2- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

قوة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تصل الي 114 حصان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، ويصل سعه خزان وقودها الي 48 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 141 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2023

يبلغ سعر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 620 ألف جنيه .

3- ساوايست A5 موديل 2023 :

تستمد سيارة ساوايست A5 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 120 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر.

ساوايست A5 موديل 2023

تتوافر ساوايست A5 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 605 ألف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

تستهلك هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 125 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تأتي سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 565 ألف جنيه .

5- تويوتا رش موديل 2023 :

تنقل قوة تويوتا رش موديل 2023 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13 ثانية، وقوتها تصل الي 103 حصان، وخزان وقودها يصل سعته الي 45 لتر ، وعزم دورانها 136 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة .

تويوتا رش موديل 2023

تباع سيارة تويوتا رش موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 550 ألف جنيه .