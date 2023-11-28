يقدم الصانع الكوري داخل سوق السيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتوافر جميع السيارات أمامهم للشراء بمختلف فئاتها وإصداراتها الجديدة ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، ونتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة.
- أبعاد هيونداي إلنترا CN7 السيدان :
تتوافر سيارة هيونداي إلنترا CN7 الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4675 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 .
- وسائل السلامة بـ هيونداي إلنترا CN7 الجديدة :
زودت سيارة هيونداي إلنترا CN7 الجديدة موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة منها، أحزمة امأن، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية .
- محرك هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 :
تحتوي سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 علي محرك 4 سلندر، سعه 1600 سي سي ، يخرج قوة 126 حصان، وتصل القوة الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 155 نيوتن/متر .
- أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بدون زيادات :
تتوافر أعلي فئة من سيارة هيونداي إلنترا CN7 الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 615 ألف جنيه ، بدون زيادات سعرية.