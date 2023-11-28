يقدم الصانع الكوري داخل سوق السيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتوافر جميع السيارات أمامهم للشراء بمختلف فئاتها وإصداراتها الجديدة ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، ونتيجة مرور قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة.

أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بدون زيادات

- أبعاد هيونداي إلنترا CN7 السيدان :

أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بدون زيادات

تتوافر سيارة هيونداي إلنترا CN7 الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4675 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 .

- وسائل السلامة بـ هيونداي إلنترا CN7 الجديدة :

أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بدون زيادات

زودت سيارة هيونداي إلنترا CN7 الجديدة موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة منها، أحزمة امأن، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية .

- محرك هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 :

أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بدون زيادات

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 علي محرك 4 سلندر، سعه 1600 سي سي ، يخرج قوة 126 حصان، وتصل القوة الي العجلات عرب ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 155 نيوتن/متر .

- أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بدون زيادات :

أسعار هيونداي إلنترا CN7 الجديدة بدون زيادات

تتوافر أعلي فئة من سيارة هيونداي إلنترا CN7 الجديدة موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 615 ألف جنيه ، بدون زيادات سعرية.