بيطري الغربية: تحصين 171 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم، الخميس، 171 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 م .

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.