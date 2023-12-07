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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 171 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مواشي الغربية
مواشي الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم، الخميس، 171 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023 م .

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وقال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز. 

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

مدير مديرية الطب البيطري مديرى ليوم الخميس مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية مديرية الطب البيطرى بالغربية مديرية الطب البيطري مدير مديرية كافة التدابير اللازمة حمى الوادى المتصدع حمي القلاعية بيطري بالغربية الوادى المتصدع القومية الف رأس ماشية الطب البيطري بالغربية

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