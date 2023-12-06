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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ندوة تثقيفية بجامعة طنطا عن "مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا ندوة بعنوان "مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة" الحماية القانونية وأوجه الدعم، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء مرعى مقررة المجلس القومي للمرأة بفرع الغربية.

كما حضر الندوةالدكتور طارق مصطفي عميد كلية العلوم جامعة طنطا، والدكتور نهال عاطف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، والدكتورة دينا زيادة عضو المجلس القومي للمرأة بالغربية وحاضر بالندوة الدكتور محمد جمال عطية عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق و عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا، و شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة. 

وأكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة  أن الندوة تأتى فى اطار  تنفيذ توجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بدعم قضايا المرأة ومشروع تمكين المرأة المصرية.

وأشار الى أهمية المشاركة الفعالة للمرأة في كافة الجوانب بالحياة العامة ومن ضمنها الانتخابات الرئاسية والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لما شهدته الاستحقاقات الانتخابية السابقة من مشاركة متميزة وواسعة للمرأة.

وأشاد بجهود المجلس القومي للمرأة في التمكين المجتمعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، مؤكدا أن جامعة طنطا تستهدف إعداد كوادر شبابية نسائية من خلال مبادراتها التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

الدكتور محمود سليم الدكتور محمد جمال بالمجلس القومي للمرأة انتخابات الرئاسية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع

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