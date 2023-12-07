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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البكتيريا الحلزونية السبب الرئيسي فى أمراض المعدة.. حسام موافي يحذر منها ويوضح أسبابها|فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن القولون العصبي  لا يمتص المواد ولا يخرج الغازات فى الجهاز الهضمي، مؤكداً أن المضادات الحيوية لفترة كبيرة خطر لأنها تقتل البكتيريا النافعة والضارة.

حسام موافي يوضح أعراض البكتيريا الحلزونية

وأضاف حسام موافي، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن البكتيريا الحلزونية منتشرة في مصر بشدة، وتسبب التهابا في جدار المعدة، وقرحا، وأحياناً تكون السبب في سرطان المعدة.


وأشار إلى أن تناول الطعام من المطاعم وخارج المنزل مضر للغاية، وهو أحد أسباب الإصابة بالبكتيريا الحلزونية، لافتاً إلى أن البكتيريا الحلزونية خطيرة للغاية، وتكمن أعراضها في الحموضة.

حسام موافي القولون العصبي البكتيريا الحلزونية المعدة المضادات الحيوية الجهاز الهضمي

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