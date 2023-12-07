رئيس جامعة عين شمس: كورال هارموني عربي يقدم أداء رائعا

قدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد عرضا رائعا استمع من خلاله الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية إلى عدد من الأغنيات التي يقدمها الكورال.

وأشاد الدكتور محمد ضياء بأداء الكورال واصفا اياه بالاداء "الرائع بل واكثر من رائع" على حد وصفه.

كما قدم الدكتور محمد ضياء الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر الذين التفوا حوله معربون عن سعادتهم بتواجد معهم في هذه الفعالية مثنيا على تنظيمهم لهذه الفعالية التي استمرت لوقت طويل بشكل رائع وبمثابرة، مشيرا إلى الإعداد والإخراج المتميز للفيلم الوثائقي الذي تم تقديمه أثناء الندوة بعنوان "أنت الأمان" والذي أبرزوا من خلاله مدى فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سنوات توليه مسئولية رئاسة الجمهورية ملقيين الضوء علي أبرز هذه الإنجازات كذلك الدور الفعال الذي قدمته مصر خلال الفترة الأخيرة خلال أزمة العدوان على غزة.

كما قدم الشكر لجميع القائمين علي إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم: إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب على ما بذلوه من جهد والتقط سيادته الصور التذكارية مع طلاب "كورال هارموني عربي" وطلاب "أسرة طلاب من أجل مصر".