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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق الإنسان.. بين النظرية والتطبيق| ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بـ ألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بعنوان "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق"، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية الألسن، وبحضورالدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدمها الدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بالجامعة.

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افتتحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة مؤكدة أن هذه الفاعلية تأتي في إطار حرص قيادات الجامعة والكلية على رفع مستوى الوعي السياسي والثقافي لدى طلاب الجامعة في ظل الأوضاع الحالية والأحداث الراهنة حتى يتعرف الطلاب على ما يتمتعوا به من حقوق أصيلة، مع التأكيد على ضرورة ألا يقتصر اكتساب العلم على مجال التخصص الدراسي، مما يستوجب توفير مثل هذه الندوات التوعوية متنوعة المجالات.

وخلال كلمتة أكد الدكتور حاتم العبد، مدير المركز أن  لفهم قانون حقوق الإنسان يجب أولًا التعرف على مفهوم القانون بصفة العموم، وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة في إقليم معين، ويتفرع إلى القانون العام والقانون الخاص. 


وأكد سيادته أن الدولة هي المنوطة بتوفير حقوق الإنسان لمواطنيها، وضمان تطبيق وممارسة تلك الحقوق، وحمايتها وكفالتها. وعلى الجانب الآخر، يتعين على المواطنين الاضطلاع بواجباتهم اتجاه وطنهم وعدم مخالفة القوانين أو الجور على حقوق الآخرين.
 

وأشار إلى أن حقوق الإنسان الدولية قائمة على أربعة مصادر رئيسية، وهي إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وأخيرًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلًا عن ميثاق حقوق الإنسان الخاص بكل دولة والذي يتناسب مع ديانتها وثقافتها وأعرافها الخاصة.
 

ثم استعرض دكتور العبد، تعريف القانون الدولي الإنساني المعني بفترات الحروب والنزاعات المسلحة لضمان سلامة وأمان المدنيين والأطراف غير المشاركة في النزاع المسلح.


عقب انتهاء الندوة تم فتح باب المناقشة أمام الطلاب حيث أجاب أ.د.حاتم العبد، على كافة الاستفسارات. 


في نهاية الندوة، قامت أ.د. يمنى صفوت، بتقديم شهادة تكريم إلى أ.د. حاتم العبد، تقديرًا لجهده المميز والمثمر.

ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بألسن عين شمس 1
ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بألسن عين شمس 1
ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بألسن عين شمس
ثالث ندوات مركز بحوث الشرق الأوسط بألسن عين شمس
حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق مركز بحوث الشرق الاوسط جامعة عين شمس كلية الألسن ندوات Jobs Education

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