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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"صحتك تهمنا" ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة عين شمس ونادي روتاري كايرو بلاتينيوم وروتاري التحرير ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" وتعقبها ورشة عمل عن "التغلب على الضغط النفسي بالعلاج بالفن"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 

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أوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف دور الوحدة في دعم الطلاب و الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل او خارج الحرم الجامعي ، وعمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة والخبيثة كالاورام وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الاخصائين والاستشارين والمحاضرين.  


أوضحت الدكتورة أمل السيسي أستاذ الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة ومدير المشروعات ببرامج المرأة بروتارى جمهورية مصر العربية كيفية التوعية بسرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه

أشارالدكتور مصطفى ناجي مدرس جراحة الأورام ومسئول عيادة الكشف المبكر عن الأورام  دور عيادة جامعة عين شمس للكشف المبكر لسرطان الثدى

أوضحت الدكتورة ندى محمد محمود استاذ العقاقير المساعد كلية صيدلة جامعة عين شمس دور النباتات الطبية في الوقاية من السرطان.

وفي الختام عقبت الندوة ورشة عمل لأدارة الضغوط النفسية باستخدام العلاج بالفن وقدمت الورشة أماني عبدالعال اخصائي نفسي اكلينكي وأستشاري التدريب بوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

وذلك بالتعاون مع الدكتورة  أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة ، الدكتورة  ريحاب عثمان أحمد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة رولا ميلاد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وبحضور الدكتورة أمل السيسي أستاذ الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة مدير المشروعات ببرامج المرأة بروتارى جمهورية مصر العربية، الدكتورة ندى محمد محمود استاذ العقاقير المساعد كلية صيدلة جامعة عين شمس ، الدكتور مصطفى ناجي مدرس جراحة الأورام ومسئول عيادة الكشف المبكر عن الأورام ، أماني سيد عبد العال أخصائي نفسي اكلينيكيي بالوحدة  ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب بالكلية.

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ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس3
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ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس2
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ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس1
ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
وحدة دعم المرأة كلية الصيدلة جامعة عين شمس صحتك تهمنا Jobs Education

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