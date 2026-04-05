8 أبريل| أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التعدي على ربة منزل بالسيدة زينب

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة اغتصاب ربة منزل بمنطقة السيدة زينب وذلك 8 أبريل الجاري.

علاقة عاطفية



تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من ربة منزل تتهم شاب بمواقعتها كرها عنها بدائرة القسم.

وأوضحت المجني عليها، أنها ترتبط بالمتهم بعلاقة عاطفية واستدرجها إلى منزله بأسلوب التحايل وكان أن ذهبت إليه حتى واقعها كرها عنها.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهم ومكانه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه محمد. ن عاطل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات مخلي سبيله بكفالة على ذمة القضية.