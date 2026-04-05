محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بالمقطم .. بعد قليل

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين شخصين، وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتل شاب متأثرًا بإصابته بعدة ضربات وطعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية تعدى فيها كل منهما على الآخر بالضرب.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عبد الغفار. س، وجّه إلى المجني عليه عدة طعنات نافذة خلال المشاجرة أسقطته غارقًا في دمائه ولقي مصرعه متأثرًا بإصاباته.

تحرر محضر رقم 685 لسنة 2026 جنايات المقطم، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.