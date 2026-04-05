تأجيل محاكمة رئيس شركة بتهمة تقاضي رشوة مقابل إسناد أعمال

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رئيس شركة بتهمة تقاضي مبالغ مالية بشكل دوري، مقابل إسناد أعمال لصالح إحدى الشركات لجلسة الدور الثاني من شهر أبريل الجاري.

تفاصيل القضية



وكانت معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام رئيس شركة بتقاضي مبالغ مالية بصورة شهرية على سبيل الرشوة تقدر بنحو 200 ألف جنيه نظير إسناد أعمال لمواقع شركة ملك أحد الأشخاص.

وقامت الرقابة الإدارية باستصدار إذن قضائي لتمكين أعضاء الهيئة من إلقاء القبض على المتهمين وتسجيل المحادثات واللقاءات التي يتم فيها الاتفاق وتسليم مبالغ الرشوة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه بمكتبه بمدينة نصر كجزء من مبلغ الرشوة، وبتفتيش مكتبه تم العثور على المستندات التي تؤكد صحة ارتكابه لما هو منسوب إليه.