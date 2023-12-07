صالون الحداد الثقافي يستضيف اللواء سمير فرج في رحاب جامعة عين شمس



تنظم أسرة من اجل مصر بجامعة عين شمس إقامة صالون الحداد الثقافي بإستضافة السيد اللواء أركان حرب دكتور / سمير فرج بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة .

تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس النواب وفي ضيافة جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة.

يأتى ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة.

وذلك اليوم يوم الخميس الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وفي إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب.

نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع كلية الآداب مسابقة " دوري المعلومات"

وتشكلت لجنة التحكيم من الأستاذين الدكتورة. منال محرم رئيس قسم اللغة العربية ،الدكتورة أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما بكلية الآداب ،وحضور ممثلي المركز الإعلامى باتحاد طلاب جامعة عين شمس.

وقد تمت المسابقة بمشاركة ٧٥ طالبا وطالبة كمرحلة أولى، تليها التصفيات النهائية للمراكز الأولى .

ومن الجدير بالذكر أن مجموع المراكز العشر ة الأولى ٢٥,٠٠٠ جنية.

و تهدف هذه المسابقة إلى بلورة مفهوم التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب في تحصيل المعلومات النافعة، وخلق جيل جديد قادر على المساهمة في بناء المجتمع وتنميته ، الأمر الذي يساعد في تنمية الوعى والثقافي والفكري للطلاب وصقلهم علميا وثقافيا وإعلاء لمبدأ التنسيق بين كليات الجامعة المختلفة لخلق جيل متين الفكر شمولي النظرة ليكون مدعاة فخر لمنسوبي جامعة عين شمس العريقة