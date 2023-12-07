الشرقية تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا للانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الانطلاق الاسبوع المقبل خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري واجب وطني على كل مواطن مصري له حق التصويت والذي كفله له الدستور والقانون لإختيار رئيسه بكل حرية وديمقراطية.

وجه محافظ الشرقية كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى إستعداداً للانتخابات الرئاسية القادمة وتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، تيسيراً على المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وسط جو يسوده الهدوء والديمقراطية، باعتبارهم شريك اساسي في صناعة المستقبل وتنمية المجتمع ولإرسال صورة مشرفة تليق بمصر أمام العالم.

وأوضح المحافظ أن محافظة الشرقية بجميع مراكزها ومدنها وأحياءها تشهد حالة من الحراك المستمر على مدار الساعة مشيراً إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية تزامناً مع أقتراب إنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية، مطلع الأسبوع المقبل لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

وفي سياق متصل، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى المراكز الإنتخابية للتأكد من نظافتها ورفع أي اشغالات تعيق حركة المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإنارة بمحيط المراكز الإنتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين ، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.