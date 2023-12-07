اقتصادي: الاستثمار في العقارات يحمي رأس المال

صرّح المحلل الاقتصادي إيهاب ضياء، بأن الذهب يُعتبر ملجأً آمنًا للاستثمار في الفترة الحالية.

وأوضح ضياء أن الاستثمار في العقارات يعمل على حماية رأس المال أثناء التغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن التحديات تشمل تقلبات في أسواق الأسهم وانخفاض الاستثمارات، وأن الشحنات المتوقفة والتأخير في النقل البحري يؤثران على الأعمال التجارية.

وأشار إلى أن الذهب يظل ملجأًا آمنًا في هذه الأوقات، حيث يزيد الطلب عليه نتيجة لعدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأكد أن الاستثمار في الذهب يمكن أن يكون وسيلة لحماية القيمة من التقلبات السلبية في الأسواق الأخرى.

وفيما يتعلق بالاستثمار في العقارات، أوضح أنها تحتفظ بجاذبيتها كاستثمار ثابت ومستقر، خاصة في فترات الاضطرابات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العقارات يمكن أن توفر عوائدًا متوقعة وتحمي رأس المال من التقلبات.

واختتم ضياء بالقول إن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا جذابًا ويمكن أن يكون للذهب دور هام في تنويع المحفظة الاستثمارية خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.