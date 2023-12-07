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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الربط التقني والتشغيلى | تعاون مشترك بين مصر واليونان في المجال الجوي

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفدًا من ضباط المراقبة الجوية بدولة اليونان لمقر الشركة على مدار الثلاثة أيام الماضية، فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بتعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع جميع دول العالم من خلال تبادل الخبرات في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وتم تنظيم زيارات ميدانية للوفد لمواقع وحدات المراقبة الجوية المصرية، كما تم عقد عدة اجتماعات وورش العمل لإطلاعهم على كافة الأنشطة والمجالات التدريبية والفنية والتشغيلية والخدمات الملاحية بما يعزز أوجه التنسيق الفعال والشراكة المستقبلية فى مجال تطبيقات الربط التقني والتشغيلى بين الجانبين عن طريق منظومة الأقمار الصناعية المعروفة بـ (GNSS).

وشملت الزيارة؛ توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات ودعم التعاون من خلال الزيارات المستمرة للمراقبين الجويين في مجال تطبيقات الربط التقني والتشغيلي للمجال الجوي المصري واليوناني عن طريق منظومة الأقمار الصناعية والمعروفة بـ (GNSS)، بحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على أهمية تبادل الخبرات ودعم الزيارات التنسيقية التي من شأنها تؤكد على العمل المشترك والتعاون الفعال في كافة المجالات؛ وبخاصة التي تسهم في تنمية مهارات ضباط المراقبة الجوية بالوحدات التشغيلية في مجال الملاحة الجوية.

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محى الدين رئيس الشركة  الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى حرص الشركة على مواصلة جهودها في دعم كفاءة العناصر البشرية من خلال تبادل الخبرات وإجراء زيارات مستمرة لمواقع المراقبة الجوية بين الجانبين، لافتا أنه من المقرر أن يقوم الوفد المصرى من الشركة الوطنية بزيارة مقر الخدمات الملاحية اليونانية لوحدات المراقبة الجوية خلال شهر يناير القادم الأمر الذي سيكون له عظيم الآثر بزيادة الطلب على الحركة الجوية فى المستقبل وتحديث الاتفاقيات التشغيلية لوحدات المراقبة الجوية بين الجانبين.

وفي ذات السياق، اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات تنفيذية مشتركة في المستقبل القريب لتطوير الربط التشغيلي للمجالين الجويين.

 

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